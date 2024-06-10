عدد الشهداء بغزة يتجاوز 37 ألفا

وأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنین، بأن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 283 شهيدا و814 مصابا خلال يوم واحد.

کما أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن 35 شخصا استشهدوا جراء اعتداءات الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة من القطاع اليوم الأحد.

هذا وقد ارتكب قبل یومین الكيان الصهيوني جريمة وحشية جديدة هزت ضمير شعوب العالم راح ضحيتها المئات من الأبرياء وذلك من خلال استهداف مخيم النصيرات للاجئين العزل.

حيث قصف كيان الاحتلال الصهيوني خلال هذه الجريمة البشعة بشكل عنيف وعشوائي الشوارع والمنازل في هذا المخيم مما أدى الى سقوط المئات من الأطفال والنساء والشيوخ، امتلأت بهم المستشفيات التي باتت منذ فترة طويلة لا تستطيع تقديم الا القليل من الخدمات الطبية، بعد ان باتت هي الأخرى محاصرة من قبل جيش الاحتلال ومحرومة من الحصول على الادوية والمستلزمات الطبية.

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