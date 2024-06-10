صافرات الإنذار تدوي في مدينة عكا

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سمع دوي انفجارات قوية في منطقة عكا حتى حيفا.

وذكرت أن صاروخا اعتراضيا توجه نحو هدف جوي مشبوه، في حين ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا، بينما دخل الآلاف إلى الملاجئ.

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي): "إلحاقا للصافرات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة في قطاع عكا وكريات بياليك..في هذه المرحلة لم ترد أي مكالمات حول سقوط أو سقوط ضحايا باستثناء امرأة أصيبت بجروح طفيفة وهي في طريقها إلى أحد ملاجئ المنطقة".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل الإنذارات في مدينتي عكا وكريات بياليك تحسبا لخطر سقوط شظايا من الصاروخ المعترض".

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