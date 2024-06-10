١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85503860
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صافرات الإنذار تدوي في مدينة عكا

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85503860
صافرات الإنذار تدوي في مدينة عكا

طهران / 10 حزيران/يونيو/ارنا-أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الاثنین، في مدينة عكا والبلدات القريبة منها.

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وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سمع دوي انفجارات قوية في منطقة عكا حتى حيفا.

وذكرت أن صاروخا اعتراضيا توجه نحو هدف جوي مشبوه، في حين ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا، بينما دخل الآلاف إلى الملاجئ.

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي): "إلحاقا للصافرات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة في قطاع عكا وكريات بياليك..في هذه المرحلة لم ترد أي مكالمات حول سقوط أو سقوط ضحايا باستثناء امرأة أصيبت بجروح طفيفة وهي في طريقها إلى أحد ملاجئ المنطقة".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي:  "تم تفعيل الإنذارات في مدينتي عكا وكريات بياليك تحسبا لخطر سقوط شظايا من الصاروخ المعترض".

انتهی**1426

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