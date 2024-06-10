قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال يعلن استقالته من منصبه

و أفاد مراسل ارنا، أن قائد فرقة غزة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد "آفي روزنفيلد" أعلن عن استقالته من منصبه وعزمه إنهاء حياته العسكرية وذلك في أعقاب فشله في أداء ما وصفه بـ "مهمة حياتيه" المتمثلة بحماية المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة خلال هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك في رسالة رسمية وجهها قائد فرقة غزة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "هرتسي هليفي" وإلى قائد المنطقة الجنوبية "أوري غوردين" أكد من خلالها أنه "قرر إنهاء توليه منصب قائد الفرقة 143 (فرقة غزة) والتنحي عن الجيش"، معتبرا أن "على الجميع أن يتحملوا المسؤولية وأنا المسؤول عن الفرقة 143".

وأكد أنه يعزم البقاء على رأس فرقة غزة الإسرائيلية إلى حين تعيين بديل له على أن تنتفل القيادة "بطريقة منظمة ومسؤولة"، كما أشار إلى أنه يعتزم "الاستمرار في المشاركة في التحقيقات واستخلاص العبر من أجل القيام بكل شيء حتى لا يتكرر في المستقبل ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر" الماضي.

وقال: "في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فشلت في مهمة حياتي وهي حماية ‘غلاف غزة‘"

وتابع "في صباح 7 أكتوبر، اندلعت الحرب فجأة، دون سابق إنذار. لساعات عديدة لم نتمكن من حماية المستوطنات، "منذ بداية الهجوم تحركنا في الفرقة، كل واحد في إطار دوره للقيام بكل شيء لاستعادة السيطرة على المنطقة.

وقال: أعلم أنه من أجل العودة للعيش في غلاف غزة ، هناك حاجة إلى تأكيد قوي للغاية بأن ما حدث لن يحدث مرة أخرى أبدًا، من أجل إعادة الثقة بين سكان المنطقة والجيش وهي الثقة التي تعرضت لضربة قوية".

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