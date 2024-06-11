وزير الخارجية الايراني بالوكالة يلتقي وزير الخارجية البيلاروسي

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، المنعقد في مدينة نيجني بنوفوغراد الروسية، التقى علي باقري كني مع سيرغي الينيك واجرى معه محادثات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وضمن مشاركته في هذا الاجتماع ألقى علي باقري كلمة فيه، وكذلك التقى على هامشه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وايغور ليفيتين المساعد الخاص للرئيس الروسي، واجرى معهم محادثات بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

وفي كلمته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، قال باقري: ان بريكس من شأنها ان تكون النواة الاولى والمحرك لتغيير لبناء عالم افضل.

وبيّن: ينبغي لبريكس ان تسارع في اجراءاتها لتفعيل تبادلها التجاري بالعملات الوطنية، واستخدام العملات الرقمية، واطلاق المنصات البنكية المشتركة، والضمان الاجتماعي، وتأسيس البنى المالية والبنكية الجديدة وغيرها.

انتهى ** 2342