المقاومة الإسلامية في العراق تدك أهدافاً للاحتلال في "إيلات" والجولان المحتل

وقبل ساعات، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وفي بيان لها، شددت المقاومة الإسلامية على أن عملياتها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وتوعدت بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، توجيهها ضربة في اتجاه هدفٌ حيوي للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكّدةً استمرار عملياتها.

وسبق ذلك استهدافها، قبل أيام، ميناء الاحتلال في حيفا، بالطيران المُسيّر، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضمن عمليتين عسكريتين.

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