١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85504874
T T
٠ Persons

المقاومة الإسلامية في العراق تدك أهدافاً للاحتلال في "إيلات" والجولان المحتل

١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ ص
رمز الخبر: 85504874
المقاومة الإسلامية في العراق تدك أهدافاً للاحتلال في "إيلات" والجولان المحتل

طهران / 11 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، قصف هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات"، أم الرشراش المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة.

وقبل ساعات، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وفي بيان لها، شددت المقاومة الإسلامية على أن عملياتها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وتوعدت بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، توجيهها ضربة في اتجاه هدفٌ حيوي للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكّدةً استمرار عملياتها. 

وسبق ذلك استهدافها، قبل أيام، ميناء الاحتلال في حيفا، بالطيران المُسيّر، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضمن عمليتين عسكريتين. 

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .