باقري يلتقي وزير خارجية سريلانكا على هامش قمة البريكس

وجاء لقاء علي باقري، القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع نظيره السريلانكي علي صبري، يوم الاثنين ، في مدينة نيجني نوفغورود بروسيا ، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس.

وبحث الطرفان القضايا الثنائية والدولية وناقشا سبل تطوير التعاون بين البلدين.

وثمن باقري في هذا اللقاء إعلان الحداد العام في سريلانكا وحضور ممثليها في مراسم تابين الشهيدين رئيسي وأمير عبد اللهيان.

وأشار إلى زيارة الشهيد آية الله رئيسي إلى سريلانكا، واعتبرها مؤشرا على عزم الجانبين على تطوير علاقات مستقرة، وقال: إن البلدين سيحميان التراث القيم لآية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان في تطوير العلاقات الثنائية، وسنعمل على تحسينها.

ويزور القائم باعمال الخارجية الايرانية علي باقري مدينة نيجني نوفغورود الروسية للمشاركة في اجتماع مجموعة البريكس، والتقى على هامش الاجتماع العديد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول الاخرى المشاركة.

انتهى ** 2342