انتهاء عملية نقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة

وقال رضائي، في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" مساء الاثنين: بفضل الله تعالى والجهود المبذولة ليل نهار من قبل جميع المعنيين والمؤسسات المعنية فقد تم نقل جميع الحجاج بسلام إلى المملكة العربية السعودية وهم الآن موجودون في أرض الوحي.

واضاف: إن الرحلة الأولى للحجاج الإيرانيين تمت صباح يوم 13 ايار/مايو من صالة السلام بمطار الإمام الخميني (رض) إلى المدينة المنورة، وآخر رحلة كانت مساء الاثنين من صالة السلام ايضا إلى مطار جدة.

وبحسب رضائي، تم إجراء 220 رحلة جوية من البلاد إلى مطار المدينة المنورة و159 رحلة جوية إلى مطار جدة، ليصل إجمالي الرحلات إلى المملكة العربية السعودية 379 رحلة.

وأوضح رضائي: سيتم الانتهاء من نقل الحجاج الايرانيين من المدينة المنورة الى مكة بنهاية اليوم الثلاثاء، وسيكونون متواجدين جميعهم في مكة وجاهزين للمشاركة في الشعائر المقدسة.

انتهى ** 2342