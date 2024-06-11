4 شهداء في بلدة كفر نعمة غرب رام الله

وأوضحت أن الشهداء هم: محمد رسلان عبدو ومحمد جابر عبدو ورشدي سميح عطايا وشهيد رابع لم تعرف هويته بعد.

کما استشهد الطفل محمود نبريصي (15 عاما)، امس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف نقلت الطفل نبريصي بعد إصابته بجروح خطيرة في مخيم الفارعة إلى المستشفى الحكومي في طوباس ولاحقا أعلن الأطباء عن استشهاده.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وقام مقاومون محليون بتفجير عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية خلال التوغل.

وفي سياق متصل، استشهد صباح امس الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها ضاحية ذنابة شرقي مدينة طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت ضاحية ذنابة وتمركزت في محيط مسجد الصفا والمروة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت شابا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 533 فلسطينيا في الضفة بما فيها القدس المحتلة بينهم 132 طفلا وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

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