باقري كني يلتقي فيصل بن فرحان

وفي هذا اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في روسيا، بحث وزيرا خارجية البلدين القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

ومؤخرا التحقت السعودية لمجموعة "بريكس" بصفة رسمية، وقد استأنفت العلاقات الايرانية-السعودية في اذار /مارس 2023 بعد وساطة صينية ، والان مازالت المباحثات جارية لتعزيزها.

ويزور وزير الخارجية الايرانية بالوكالة علي باقري مدينة نيجني نوفغورود الروسية للمشاركة في اجتماع مجموعة البريكس.

وهذا هو الاجتماع الوزاري الأول لخارجية مجموعة البريكس الذي تشارك فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعضو رسمي.

والتقى باقري كني على هامش الاجتماع العديد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول الاخرى المشاركة كوزراء خارجية الصين وروسيا وبيلاروسيا وسريلانكا وكازاخستان والبرازيل والمساعد الخاص للرئيس الروسي.

كما ألقى وزير الخارجية الايرانية بالوكالة كلمة في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس.

انتهى**ر.م