وأشارت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس إلى فقدان الرئيس الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبد اللهيان وقالت إن رئيسي وأمير عبد اللهيان كانا مصدر الأمل للشعب الفلسطيني في مسار نضاله من أجل تحریر أرضه.

وأضافت: كان لي شرف اللقاء بالسيد رئيسي عدة مرات وكان لديه نظرة سامية وبناءة لجنوب أفريقيا وکان یرید تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى الجهود التي بذلها الشهيد أمير عبد اللهيان وقالت: كان السيد أمير عبد اللهيان بمثابة أخ لي وكان يعمل باستمرار لتحقيق الهدف المتمثل في تحریر فلسطين وإن فقدان هذين الحبيبين يمثل حزنًا كبيرًا لإيران والدول التي تريد تحقيق العدالة.

يذکر أنه اجتمع " علي باقري كني"،مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في اليوم الثاني من حضوره في نيجني نوفغورود بروسيا.

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