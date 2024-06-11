مخبر: احياء وتطوير الصناعة الفضائية في البلاد من مظاهر الادارة الناجحة للرئيس الشهيد

وانعقد مساء الثلاثاء ، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للفضاء في الحكومة ، برئاسة محمد مخبر القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، وبالموافقة على 6 قرارات لاستكمال بقية الخطط وتعزيزها وتطويرها في مجال صناعة الفضاء في البلاد قدر الإمكان.

وأشار مخبر إلى الإنجازات الفضائية الرائعة للحكومة الـ13 الحالية، واعتبر إحياء هذه الصناعة وتطويرها في البلاد أحدى نتائج الإدارة الناجحة للرئيس الشهيد وأكد على ان لا يكون هنالك أي توقف وتأخير في تطوير القدرات في هذا المجال.

واعتبر رؤية الحكومة لصناعة الفضاء بانها رؤية استراتيجية وخالقة للفرص ومؤدية الى الاقتدار، وأشار إلى أهمية سلسلة القيمة والخدمات الفعالة لصناعة الفضاء في البلاد في قطاعات الدفاع والابحاث والقطاعات الأكاديمية والزراعة وتطوير الصناعات الأخرى في البلاد وضرورة تأمين الاعتمادات المطلوبة، وأكد ضرورة إزالة العوائق أمام تطوير وتعزيز هذه الصناعة في البلاد.

كما اعتبر صناعة الفضاء والتقنيات الجديدة من المحركات الاقتصادية ومكونات قوة واقتدار البلاد، واشار إلى أن توطين واستغلال قدرات الشباب والنخب من مميزات هذا القطاع مؤكدا ضرورة التسريع بتطوير صناعة الفضاء من أجل الاستفادة القصوى والعملية من فوائد هذا القطاع من اجل تسريع التقدم وتحسين حياة الشعب.

وقبل كلمة مخبر، قدم عيسى زارع بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرا مفصلا عن إنجازات الحكومة الشعبية في مجال صناعة الفضاء والإجراءات المتخذة خلال العامين ونصف العام الاخير في عملية تطوير هذه الصناعة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الفضائية ، وإنشاء وتدشين محطات فضائية في مختلف مناطق البلاد، وتحسين شبكة المختبرات الوطنية وأنظمة الأقمار الصناعية، واستكمال مختبرات الأقمار الصناعية الثقيلة، واستكمال المرحلة الأولى من قاعدة تشابهار الفضائية (جنوب شرق) باعتبارها أكبر قاعدة فضائية في غرب آسيا.

وبحضور مخبر، تم تكريم 12 من المعنيين والمتخصصين في صناعة الفضاء، بمنحهم شهادات تقدير موقعة سابقا من قبل الرئيس الشهيد، تقديراً لخدماتهم وجهودهم في تحقيق انجازات قيمة ، بما في ذلك الإطلاق الناجح لـ 12 قمراً صناعياً في فترة الحكومة الشعبية.

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