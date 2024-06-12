إيران وجمهورية أذربيجان تجريان مناورات تكتيكية متزامنة

وافادت وكالة أنباء ترند الاذربيجانية نقلا عن وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان أنه وفقًا لخطة الوزارة لعام 2024، ستجري مناورات تكتيكية في جمهورية نخجوان (ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان) اليوم 12 يونيو (23 يونيو).

وستركز هذه المناورات، التي ستجرى بمشاركة عسكريين وباستخدام المعدات القتالية والطيران والطائرات بدون طيار، على زيادة مهارات اتخاذ القرار لدى القادة ومستوى احترافهم وتحسين التفاعل بين الوحدات.

وأضافت الوكالة: وفقا للاتفاق بين جمهورية أذربيجان وإيران، سيتم إجراء مناورات تكتيكية بشكل متزامن وبمشاركة القوات والمعدات ذات الصلة من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اراضيها.

وسيعمل البلدان بصورة منسقة على اتخاذ تدابير مختلفة في مجال حماية المعدات الاستراتيجية وخطوط الاتصال في مواجهة الأنشطة التخريبية المحتملة.

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