صادرات ايران عبر منفذ تمرجين الحدودي في بيرانشهر بلغت مليار دولار سنويا

وقال محمد صادق معتمديان، مساء الثلاثاء، في اجتماع مراجعة الخطة الشاملة لمحطة تمرجين في مدينة بيرانشهر الحدودية: كانت هناك قيود على هذه الحدود من حيث كمية عبور البضائع في الماضي.

واكد على ضرورة إصلاح وتحسين عملية الإدارة على الحدود وقال: إذا تم حل هذه المشكلة، فسنشهد تدريجياً نمو الصادرات وازدهارها.

وأشار إلى نمو بنسبة 250% في عبور البضائع وحركة زوار مراسم أربعينية الامام الحسين (ع) من حدود تمرجين، وقال: شهدنا نموا كبيرا في الصادرات من هذه الحدود مقارنة مع حدود البلاد الأخرى في العام الماضي.

وأضاف محافظ أذربيجان الغربية: لدينا خطة لإنشاء محطة للبضائع الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وفي هذا السياق سننشئ مركزاً إقليمياً لتوزيع البضائع الإيرانية والوصول إلى عدة دول منها تركيا والأردن وسوريا.

وأوضح معتمديان أن الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط ​​مهم للجمهورية الإسلامية واضاف: ان الاستعدادات لهذا العمل جارية من خلال خطة استراتيجية ذات رؤية مدتها 20 عامًا لوصول الجمهورية الإسلامية إلى سوريا والبحر الأبيض المتوسط ​​عبر إقليم كردستان العراق.

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