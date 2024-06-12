مسؤول: سيتم انشاء أكبر مركز للجينات في ​​البلاد بمحافظة كرمان

جاء ذلك في تصريح ادلى به فداكار خلال لقائه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الطبي والافراد المحسنين في مجال الصحة يوم امس الثلاثاء للبحث في موضوع بناء أكبر مركز للجينات في البلاد وكذلك بناء مركز كبير للعلاج بالخلايا في محافظة كرمان.

وقال محافظ كرمان في هذا الاجتماع: إن إحد أكبر الاعمال هو خدمة الناس، وان تقديم الخدمات الطبية يعتبر عملا مميزا للغاية.

واضاف: بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمحافظة وحاجة أهالي المحافظة والمنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد للخدمات الطبية والصحية، فان إنشاء أكبر مركز للجينات في ​​البلاد بالمحافظة يمكن أن يكون مصدر الكثير من الخير والبركة.

وفي إشارة إلى القدرة الكبيرة للمحافظة في مجال الطب والصحة، قال محافظ كرمان: سنكون مستعدين للتعاون في مجال البنية التحتية.

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