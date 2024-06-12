١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85506288
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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي في إيلات المحتلة بالطيران المسير

١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٣ ص
رمز الخبر: 85506288
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي في إيلات المحتلة بالطيران المسير

طهران / 12 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء، استهدافها "هدفا حيويا" في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل بالطيران المسير.

وقالت في بيان على قناتها في "تيلغرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاربعاء الموافق 12 / 6 / 2024، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

واعلنت المقاومة الاسلامية في العراق يوم أمس الثلاثاء، أيضا استهداف المدينة ذاتها بالطيران المسير.

كما اعلنت قبل أيام استهدافها ميناء حيفا في فلسطين المحتلة بالطيران المسير.

انتهى ** 2342

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