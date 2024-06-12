المقاومة تتصدى لاقتحام الاحتلال قرية كفردان في الضفة الغربية.. وارتقاء شهداء

وافادت وكالة فلسطين اليوم ان المقاومون فجّروا عدداً من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال المقتحمة قرية كفردان.

وتصدى مجاهدو كتائب شهداء الأقصى، جنين، وفق بيان لها، لاقتحام قوات الاحتلال بلدة كفردان، بعد اكتشاف تسلل قوة خاصة، وسط اشتباكات عنيفة معها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفردان غربي جنين في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع المقاومين.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد 6 شبان، وهم أيمن أبو فضالة، وأحمد السمودي، وصقر عابد، ومحمد مرعي، ومصطفى مرعي، وأحمد أبو عبيد، متأثرين بإصاباتهم برصاص الاحتلال خلال المواجهات.

وقصفت قوات الاحتلال، المقتحمة للقرية، منزلاً حاصرته بقذيفتي "إنيرغا"، وسط تحليق مكثف لطائرتي "آباتشي".

وخلال الاقتحام، منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.

وأكد مراسل فلسطين اليوم أنّ الاحتلال استخدم أفراد عائلة، بينهم نساء، دروعاً بشرية خلال اقتحامه القرية.

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