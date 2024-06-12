12 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة خلال يومين

في اليوم الـ250 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متعددة من القطاع المحاصر، بينما أكدت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال 24 ساعة.

سياسيا، قالت مصادر للجزيرة إن إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، سلما ردا -على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار- إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت المصادر أن الرد الفلسطيني الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف تام لإطلاق النار والانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 مواطنا وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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