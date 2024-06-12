١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٧ ص
رمز الخبر: 85506556
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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انتخاب أربعة إيرانيين أعضاء في اللجنة البارالمبية الآسيوية

١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٧ ص
رمز الخبر: 85506556

طهران/12 حزيران/يونيو/ارنا- اعلن الاتحاد الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة عن انتخاب أربعة إيرانيين رسميا اعضاء في اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وقد تم انتخاب كل من " محمد كاظم واعظ موسوي" عضوا لمجموعة الاشخاص الذين يواجهون صعوبات في الصحة العقلية ، و"أفسانا كلشن راز"  لإدارة شؤون المنشطات والأدوية في لجنة العلوم الطبية والرياضية، "سعيد سلكي" عضوا في لجنة التطوير والمسابقات الرياضية ،و "مزكان نصيري" عضوا في اللجنة النسائية ، ليكونوا اعضاء في اللجنة البارالمبية الآسيوية حتى عام 2027. 

ومسبقا تم انتخاب جليل كوهبايه زاده رئيسا للجنة العلوم الطبية والرياضية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقرار من رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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