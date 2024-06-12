كولومبيا تدعو دول العالم للوحدة لوقف إطلاق النار بغزة

جاء ذلك في كلمته، في "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي تستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت.

وقال موريلو في حديثه عن وقوع أحداث مفجعة في غزة:يواجه الشعب الفلسطيني إبادة جماعية اليوم، ويجب أن نعلن ذلك بوضوح.

وأضاف: هناك حرب سخيفة غير عادلة تقع هناك (غزة)، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل عاجل وفعال، وأوضح أن كولومبيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم.

وذكر موريلو بأنهم مشاركون في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أنهم يدعمون أيضا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن الحكومة الإسرائيلية.

وفي 3 مايو/أيار الماضي أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بسبب حربها على الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل "إسرائيل" حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

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