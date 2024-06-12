تطوير وتوسيع التعاون القضائي المشترك بين إيران وقطر

و خلال زيارته الى قطر في إطار تطور الدبلوماسية القضائية، التقى رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الاسلام " غلام حسين محسني إيجئي" رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر "حسن بن لحدان الحسن المهندي".

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس السلطة القضائية الإيرانية عن تقديره لتعاطف السلطات القطرية مع استشهاد الرئيس الإيراني، وقال: "مما لا شك فيه أن تطوير وتوسيع العلاقات بين إيران وقطر في مختلف المجالات سيكون له آثار مفيدة على البلدين، وكذلك على المنطقة بأسرها والتطورات الإقليمية”.

وفي إشارة إلى المواقف الإيجابية للحكومة القطرية من قضية فلسطين وغزة، اعتبر محسني إيجئي مواقف قطر الجيدة والحكيمة بشأن قضية فلسطين وغزة في السنوات الماضية جديرة بالاحترام والتقدير خاصة خلال الأشهر الثمانية الماضية، مؤكدا على أن تطوير العلاقات بين إيران وقطر والى جانب الفوائد التي يجلبها هذا التطور للبلدين، فهو مفيد أيضا للتطورات الإقليمية.

واضاف انه يجب على إيران وقطر اتخاذ خطوات كبيرة نحو التنفيذ الكامل للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، معلنا استعداد بلاده الكامل في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بوضع السجناء الإيرانيين في قطر، لفت رئيس السلطة القضائية الايرانية الى انه من المؤمل أن يتمكن السجناء الإيرانيون في قطر من التواصل مع عائلاتهم، مؤكدا على أن عائلات السجناء يجب ألا تتعرض لأي ضرر بسبب الأعمال الإجرامية لأفراد أسرهم.

كما طلب أيضا ان يستفيد السجناء الذين تبقى لهم فترة قصيرة في عقوباتهم من التساهل القانوني بالطرق المناسبة.

ترحب قطر بتطور الدبلوماسية القضائية مع إيران

وبدوره وفي هذا الاجتماع، وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر "حسن بن لحدان الحسن المهندي" العلاقات بين إيران وقطر بأنها عريقة ومتميزة وتسير على طريق التنمية، مُرَحِبا بالمزيد من تطور الاتصالات والعلاقات والتعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد على أن النظام القضائي في قطر ملتزم بمواكبة متطلبات العصر وتطوراته، ويحاول حل العديد من القضايا والنزاعات قبل الدخول الى المحكمة من خلال المصالحة والصلح والتسوية.

وبينما رحب رئيس المجلس الأعلى لدولة قطر بتطور الدبلوماسية القضائية بين إيران وقطر، أعرب عن أمله في أن يكون رئيس السلطة القضائية الإيرانية حاضرا في قطر مرة أخرى في فرصة أكثر اتساعا وأن يزور القضاء والمحاكم القطرية عن كثب.

وتم خلال لقاء رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر، إبرام مذكرة تفاهم من 11 فقرة تتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين.

ومن بنود مذكرة التفاهم هذه تبادل الخبرات واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك في فئات مثل الإدارة الفعالة للدعاوى المدنية بهدف سرعة حلها والتكامل الفعال والمناسب للتكنولوجيا المتعلقة بإدارة العدالة وإدارة الدعاوى والقضايا والحلول الذكية من أجل تسريع العملية التنفيذية لتسوية المطالبات.

علاوة على ذلك، التعاون بين الطرفين في مجال تدريب القضاة ومسؤولي القضاء والمحاكم وإدارة الدعاوى وبناء القدرات القضائية في المجالات المتخصصة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمنازعات التجارية والاستثمارية.

هذا ويزور رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام" غلام حسين محسني ايجئي" قطر في إطار تطور الدبلوماسية القضائية على راس وفد قضائي رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر "حسن بن لحدان الحسن المهندي".

انتهى**ر. م