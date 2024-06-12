باقري كني: العضوية في بريكس وشنغهاي، إرث للشهيد رئيسي

وقال علي باقري كني اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء: زرت روسيا للمشارکة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

وأضاف: إيران كقوة تحتاج إلى تقديم وجهات نظرها في إطار آليات متعددة الأطراف من أجل تحقيق أهدافها للتمتع من مکانتها الحقيقية بدعم من القوى والدول الأخرى وأن تقترب نظرة إيران من نقطة الهدف.

وتابع قائلا: لعضویة إيران في مجموعة کبريكس، أهمية استراتيجية للبلاد.

وأضاف: إن عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، كأكبر الآليات الاقتصادية والتجارية الدولية غير الغربية هي الإرث الثمين والمهم لآية الله الشهید رئيسي والشهید أمير عبد اللهيان.

وقال إن الشهيد آية الله رئيسي كان يركز بشكل خاص على عضوية إيران في بريكس.

وعن زیارته لروسيا قال: تم عقد اجتماع بمشاركة وزراء دول بريكس وأصدقاء بريكس من 22 دولة بدعوة من روسيا، وهو ما یدل علی الاهتمام العالمي بمجموعة بريكس كما عقد 15 اجتماعا ثنائيا لوزراء الخارجية على هامش هذا الاجتماع.

واستطرد قائلا: كان لهذا الاجتماع أهمية خاصة لتعزيز مكانة إيران في بريكس ونأمل أن تكون هذه المناقشات والمحادثات حجر الزاوية لتعزيز مصالحنا مع الدول الأعضاء في هذه المجموعة.

یتبع..