السعودية تستقبل الجزائرية أكبر الحجاج سنا بقرن و30 سنة

ونشرت المجموعة السعودية على موقعها الرسمي على منصة "x" فيديو عن وصول الحاجة "سارهودا ستيتي" القادمة ضمن حجاج الجزائر عبر الخطوط السعودية.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بمجموعة الخطوط السعودية استقبل الحاجة الجزائرية "سارهودا ستيتي"، وهي أكبر حاجة في حج هذا العام 1445، وتم الاحتفاء بالحاجة المسنة وتقديم كافة التسهيلات لها فور وصولها .

وتبدأ مناسك الحج هذا العام يوم الجمعة المقبل، الذي يوافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؛ حيث يقضي الحجاج "يوم التروية" في مشعر منى.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، وصلت وصول أول رحلة لحجاج هذا العام إلى المملكة، فيما أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وصول ما يقارب مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم حتى يوم الأربعاء الماضي، وفق إحصائيات أولية.

يذكر أن ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.

وبلغ عدد الحجاج خلال عام 2022، 899 ألفا و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

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