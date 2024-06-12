القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني : يتم متابعة أمن الانتخابات على ثلاثة مراحل

وعلى هامش اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الـ 27 لقادة ومساعدي ومديري قوى الامن الداخلي الايراني، صرح العميد رادان بأن قوى الامن الداخلي الايراني تتولى بكل امكاناتها مسؤولية امن الانتخابات ومراسمها بما يصب بخدمة الشعب والوطن.

و اعلن القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني العميد، أن أمن الانتخابات يتم متابعته على ثلاثةمراحل، فالمرحلة الاولى تشمل الإجراءات الأمنية قبل الانتخابات مراسم وإعلانات واجتماعات قانونية، كما تراقب قوات الامن عدم وجود أي مخالفات بين المرشحين ومؤيديهم.

واما المرحلة الثانية هي أثناء الانتخابات، أي عند توجه المقترعين الى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم، وفي هذا اليوم، تخضع جميع الفروع وأجهزة تسجيل النقد الثابتة والمتنقلة وكذلك المراكز التي يجب استخدام أجهزة تسجيل النقد فيها للعد، تحت المراقبة والأمن والإشراف.

وفي المرحلة الثالثة والاخيرة من متابعة امن الانتخابات من قبل قوى الامن الداخلي فتكون في تأمين عملية فرز الأصوات في حراسة أمنية كاملة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ولفت الى ان كافة قوى الامن من الحدود الى مركز البلاد على اهبة الاستعداد لتأمين امن الانتخابات الرئاسية المقلبة.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية الايرانية المبكرة يوم الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، في جميع أنحاء البلاد وفي سفارات وممثليات الجمهورية الإسلامية الايرانية في البلدان الأخرى.

انتهى**ر. م