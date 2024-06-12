متحدث الخارجية يعزي بضحايا الحريق في الكويت

وتعاطف كنعاني، عبر بيانه اليوم الاربعاء، مع عائلات ضحايا الحريق؛ سائلا الباري عزل وجل ان يتغمد المتوفين اثر هذا الحادث المرير بالرحمة والغفران، ويمن على المصابين بالسلامة والشفاء عاجلا.

ولقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، جنوبي الكويت.

وقال مدير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية "اللواء عيد راشد العويهان"، أن الحريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف؛ معلنا تمكن قوات الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 11 شخصا في حصيلة أولية.

وأوضح العويهان، أن وزارة الداخلية (الكويتية) تلقت بلاغا بنشوب حريق في منطقة المنقف عند الساعة السادسة صباحا، هرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث باشرت بانتشال الجثث والتعرف علي هوياتها والبحث عن ناجين.

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام الكويتية "العميد محمد الغريب"، عن أن "الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ"؛ مشيرا إلى، أن "غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق اثر الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة"؛ بحسب موقع الجزيرة الاخباري.

انتهى ** ح ع