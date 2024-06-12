باقري كني : اجريت محادثة هاتفية صريحة وتطلعية مع بوريل

واوضح باقري كني : لقد استعرضنا مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين وبما يشمل العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي، ومفاوضات رفع الحظر والظروف العسيرة في فلسطين.

واكد : ان التعامل بجدية واستمرار يشكل ضرورة اليوم.

انتهى ** ح ع