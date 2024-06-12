باقري كني : اجريت محادثة هاتفية صريحة وتطلعية مع بوريل

واوضح باقري كني : لقد استعرضنا مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين وبما يشمل العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي، ومفاوضات رفع الحظر والظروف العسيرة في فلسطين.
واكد : ان التعامل بجدية واستمرار يشكل ضرورة اليوم.
انتهى ** ح ع
طهران / 12 حزيران / يونيو / ارنا – نشر وزير الخارجية الايراني بالانابة "علي باقري كني"، تدوينة عبر حسابه في منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي؛ معلنا انه اجرى مباحثات هاتفية صريحة وتطلعية مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل".
واوضح باقري كني : لقد استعرضنا مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين وبما يشمل العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي، ومفاوضات رفع الحظر والظروف العسيرة في فلسطين.
واكد : ان التعامل بجدية واستمرار يشكل ضرورة اليوم.
انتهى ** ح ع
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