وزير الصحة الايراني: تمت أضافة 17 ألف سرير للمستشفيات خلال عامين ونصف

وقال بهرام عين اللهي، خلال اجتماع رؤساء جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد مع ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد مساء الأربعاء: انه في الحكومة الثالثة عشرة (بدات مهامها قبل عامين ونصف)، تمت إضافة 17 ألف سرير إلى مستشفيات البلاد، وتم تدشين 2700 منزل ومركز صحي.

واضاف: تم خلال هذه الفترة ايضا، توفير 380 جهازًا متطورًا في مختلف أقسام علاج السرطان وتشخيص الأمراض المختلفة والأشعة المقطعية للمستشفيات.

وأشار إلى أن معظم هذه الخدمات تم تقديمها في المناطق الأقل نموا في البلاد، مذكرا بأن التأمين المجاني للفئات الخمس الدنيا في المجتمع والعلاج المجاني للأطفال دون سن السابعة من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الثالثة عشرة في فترة الرئيس الشهيد آية الله رئيسي.

وقال: تم تقديم الكثير من الخدمات في قطاع إنتاج الأدوية والشركات المعرفية خلال هذه الفترة.

وأضاف عين اللهي: ان الرئيس الشهيد اولى اهتماماً خاصاً بقطاع الرعاية الصحية.

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