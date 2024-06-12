إيران في التصنيف الاول للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الثالث الحاسم يوم الخميس 5 ايلول/سبتمبر 2024.

وسيتم تقسيم الـ 18 منتخبًا على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 6 فرق، صاحبا المركز الأول والثاني سيتأهلان مُباشرة لكأس العالم 2026.

بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة للمونديال مُباشرة.

وستقام مواجهة أخيرة بين وصيف المجموعتين، الفائز منها سيتأهل إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في كأس العالم.

وستُجرى قرعة التصفيات النهائية يوم الخميس 27 حزيران /يونيو الجاري، لتحديد مواجهات المجموعات.

تصنيف منتخبات آسيا المتأهلة إلى التصفيات النهائية لكأس العالم

التصنيف الأول: اليابان - إيران - كوريا الجنوبية.

التصنيف الثاني: العراق - قطر - أستراليا.

التصنيف الثالث: السعودية - أوزبكستان - الأردن.

التصنيف الرابع: الإمارات - عمان - البحرين.

التصنيف الخامس: الصين - قيرغيزستان - فلسطين.

التصنيف السادس: كوريا الشمالية - إندونيسيا - الكويت.

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