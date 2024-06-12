المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال في حي الزيتون ورفح

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا 4" بقذيفتي "الياسين 105" محلية الصنع، في مخيم الشابورة.

وفي إطار المعارك في رفح، أوضح مراسل الميادين أنّ الاحتلال حرّض ضد مخيم الشابورة ومنطقة يبنا على خلفية أنهما يضمّان كتيبتين لكتائب القسّام تصنفان أنهما أقوى الكتائب في المنطقة الجنوبية، مضيفاً أنّ الوحدات المقاومة تصنّف نخبة وفق معلومات ميدانية، وقد نفذت عدّة عمليات استهدفت مواقع الاحتلال العسكرية.

وفي حيّ الزيتون حيث أكدت القسّام خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، دكّت الكتائب هذه القوات بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسّام مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بصاروخ "114 ملم".

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط مسجد السلام غربي مخيم الشابورة، بقذائف "الهاون".

وبعبوة أرضية مجهزة مسبقاً، استهدفت السرايا الجنود الإسرائيليين بالقرب من مسجد سعد شرق حي الزيتون، وقصفت بوابل من قذائف "الهاون" النظامي أبراج الإرسال بموقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وبرشقة صواريخ" 107" استهدفت سرايا القدس مركزاً للقيادة والسيطرة تابعاً للاحتلال على خط الإمداد لمحور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف آليات الاحتلال في محاور التقدم شرقي مدينة رفح، وتجمعات لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتوغلة شرقي حي الزيتون، وذلك بقذائف "الهاون".

وأعلنت شهداء الأقصى استهدافها مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بصاروخين من عيار "107 ملم"، وقوات الاحتلال المتمركزة في موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية من نوع "107".

واستهدفت الكتائب أبراج الإرسال بموقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي بقذائف "الهاون"، ووثّقت سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية سيطرت عليها أثناء تنفيذها مهمات استخبارية في أجواء في المناطق الشمالية.

انتهى ** 2342