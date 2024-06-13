حزب الله ينشر مشاهد استهدافه المقر المُستَحدث للفرقة "146" في "نهاريا"

وأظهرت اللقطات، التي بثّها الإعلام الحربي، الاستطلاع الجوي للمقر قبل استهدافه، وجرف الركام من الموقع بعد استهدافه بواسطة سرب من المسيرات الانقضاضية.

وأظهرت مشاهد صوّرها المستوطنون فشل محاولة اعتراض المسيّرات واستمرارها بالتحليق نحو هدفها، وهو أماكن استقرار قيادة المقر وضباطه وجنوده. كما أظهرت مشاهد أخرى صورتها كاميرات المستوطنين ارتفاع أعمدة الدخان من المقر بعد استهدافه.

وعرض الإعلام الحربي صورتين تظهران الفوارق في المقر قبل وبعد استهدافه، وتبيّنان بوضوح آثار الاستهداف في أكثر من نقطة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة التحاق الضباط والجنود فيه.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت الأربعاء، تنفيذها 19 عملية في إطار دعمها لغزة، مقاومة وشعباً، وفي إطار ردّها على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، وخصوصاً الاغتيال ‏الذي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جويا أمس، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

وأفاد مراسل الميادين، بأنّ "الصليات الصاروخية المكثفة التي أُطلقت من لبنان، في اتجاه الشمال، هي الأكبر منذ بداية الحرب من حيث العدد والنوع"، قائلاً: "نحن أمام صلية صاروخية استثنائية لم نشهد مثيلاً لها منذ بداية الحرب".

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