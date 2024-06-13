باقري يلتقي وزير الخارجية العراقي

وسيشارك باقري عقب اللقاء في مؤتمر صحفي مشترك.

وتستمر زيارة باقري الى العراق يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال باقري في بغداد مساعد وزير الخارجية العراقي محمد حسين بحر العلوم وسفير واعضاء سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد.

وبعد وصوله الى بغداد، حضر بمعية مساعد وزير خارجية العراق إلى نصب ذكرى شهداء قادة المقاومة، ليقراء سورة الفاتحة ويقدم باقة زهور تكريما للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وسيزور يوم الجمعة، اربيل والسليمانية ليلتقي مسؤولي إقليم كردستان العراق.