رئيس مؤسسة الطاقة الذرية: تصميم 12 مركزا للتشعيع في البلاد

واضاف اسلامي اليوم الخميس في حفل تدشين مشروعات "تذكار ابراهيم" بمدينة مشهد (شمالي شرق) ان قطاع السلامة والامن هو قطاع هام ادرج على جدول اعمال المؤسسة حول موضوع التشعيع.

واوضح انه يتم انتاج 130 مليون طن من المحاصيل الزراعية والغذائية في البلاد، يتحول 30 بالمائة الى مخلفات، وان تم معالجة الـ 70 بالمائة المتبقة منها بمبيدات الافات والسموم، ستتحق هذه الخطوة على طريق صحة وسلامة المجتمع.

وتابع انه لذلك تم تصميم 12 قطبا للمعالجة بالاشعاع في البلاد تم اليوم تدشين واحد منها في شرق البلاد موضحا ان جميع عمليات تصميم وتصنيع جميع المنظومات المنتجة للاشعاع بما فيها منظومات مايكروويف التي تخضع للعقوبات، على يد شبكة من الشركات المعرفية الداخلية.

واكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية انه سيتم اليوم في مشهد افتتاح منظومة المعالجة بالاشعاع بتنقية المايكروويف وتعود للقطاع الخاص، على ان تبدا عملية تركيب اشعة غاما في هذا المركز ويتم تدشينها الشهر المقبل.

واكد انه سيتم حتى ايلول/سبتمبر المقبل تدشين 8 مراكز اخرى للتشعيع في البلاد وهو ما يشكل خطوة كبيرة على طريق الانتاجية والامن الغذائي وتعزيز قدرات القطاع الخاص للحد من فساد المحاصيل الزراعية.