مخبر يرعى حفل تدشين 109 مشروعات انمائية في خراسان الرضوية

وفي كلمة له بالمناسبة اشاد مخبر بالرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي وقال ان الشهيد رئيسي كان يؤمن بالقدرات الداخلية والشباب النخبة.

واشار على سبيل المثال الى ادارة الشهيد رئيسي ابان تفشي جائحة كورونا وقال انه تم في ذلك الحين وفي ظل هذه الادارة احتواء هذه الجائحة في البلاد.

واكد ان النجاحات التي تحققت في الحقل الدبلوماسي للبلاد تفوق التصور وراينا التاثير الناجح للتواصل الدبلوماسي للحكومة في الرسائل الرسمية لقادة الدول ومراسم تشييع الشهيد الراحل والشخصيات التي شاركت فيها وحتى ان اعداءنا اعربوا عن اسفهم لنبأ استشهاده.

وتابع مخبر ان الانضمام الى مجموعتي شنغهاي وبريكس وباقي النجاحات على الصعيد الدولي، تحققت بفضل همة وجهود رئيس الجمهورية الشهيد.

واوضح ان الرئيس الشهيد، حدد استراتيجية واضحة ازاء العقوبات، اذ اننا نعمل في هذا الاطار لرفع العقوبات، لكننا لن نبقى بانتظار قرار الطرف الاخر.