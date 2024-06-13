باقري يلتقى رئيس الوزراء العراقي

وكان باقري قد بدا اليوم زيارة للعراق تستمر يومين.

وهذا اللقاء الثاني لباقري والسوداني، اذ قام باقري في صيف العام الماضي بصفته مساعدا لوزير الخارجية للشؤون السياسة، بزيارة الى العراق والتقى خلالها رئيس وزراء العراق.

كما التقى باقري في وقت سابق اليوم، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

والتقى وزير الخارجية بالانابة كذلك وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وبحث معه في احدث تطورات المنطقة لا سيما الحرب في غزة والتصعيد على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وعقد باقري كذلك لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، شددا فيه على ضرورة توسيع التعاون القضائي بين البلدين.