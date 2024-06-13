١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85508392
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journalistکاظم شماعییان

اعتقال عنصر إعلامي تابع للصهيونية في قم

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85508392
اعتقال عنصر إعلامي تابع للصهيونية في قم

طهران/ 13 حزيران/يونيو/ارنا – اعلنت مؤسسة استخبارات قوات الشرطة في بيان انه تم القبض على عنصر اعلامي نشط تابع للصهيونية وجهاز الموساد الارهابي بمدينة قم.

وجاء في البيان انه في اعقاب استشهاد رئيس الجمهورية اية الله رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم المروحية ورصد العناصر النشطة في أعمال العنف لعام 2022؛ فانه تم تحديد شخص يدعى "سيد حسن فقيه" صاحب سوابق عديدة في اعمال العنف، وأقدم على الاساءة لشهداء الخدمة وتشويه صورة الشرطة في الفضاء الافتراض والقبض عليه.

وتم خلال عمليات استخباراتية للاجهزة الرقمية، التاكد من وجود مستندات تدل على ارتباطه بجهاز الموساد الارهابي والقيام بدور اعلامي والتعاون مع القنوات الفضائية المعاندة والمناوئة للثورة.

واضاف انه تم سجن المتهم في ضوء اصدار قرار قضائي وان الملف هو قيد المزيد من الدراسة المكملة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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