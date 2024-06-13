محادثات هاتفية بين باقري ووزير خارجية السعودية حول اقامة الحج

وخلال الاتصال الهاتفي اعرب باقري عن شكره لاجراءات وجهود السلطات السعودية في اقامة مراسم الحج في العربية السعودية مشيرا الى توجه الحجاج الايرانيين الى المشاعر المقدسة معربا عن امله بان يؤدي الحجاج كامل مناسك الحج وان يعودوا الى الوطن الاسلامي بسلام.

وتطرق وزير الخارجية بالانابة في الاتصال الهاتفي كذلك الى موضوعات بخصوص كيفية اقامة باقي مناسك الحج.

اما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان فقد شرح في الاتصال الهاتفي الاجراءات المتخذة بخصوص تقديم الخدمات لضيوف الرحمن مؤكدا ان مسؤولي بلاده سيبذلون قصارى جهدهم ليؤدي حجاج بيت الله الحرام، حجهم بطمانية وسلامة.