رئيس الجمهورية بالوكالة يؤكد ارتقاء مكانة ايران دبلوماسيا وعالميا

وفي تصريح له يوم الخميس في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران ، نوه مخبر إلى ارتقاء مكانة البلاد دبلوماسيا وعالميا، وقال: "اليوم لن يتم اتخاذ أي قرار دون رأي إيران في المنطقة، وقد تعززت قوة إيران الدولية".

وقال : في حديث لي مع أحد رؤساء دول محور المقاومة اعتبر "أمير عبد اللهيان" بانه وزير خارجية محور المقاومة ومكانة وزارة الخارجية الإيرانية في دعم جبهة المقاومة بانها منقطعة النظير.

*زيادة انتاج الكهرباء

وحول انجازت البلاد ومشاريعها الانمائية قال انه تم تشغيل ما يقرب من 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، ويجري وضع الخطط لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما يجري الآن العمل لإنتاج 20 ألف ميغاواط أخرى من الكهرباء، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهرونووية.

واضاف: كان الشهيد رئيسي يعقد اجتماعاً كل أسبوعين لمناقشة خطط وزارة الطاقة، ومن جهة أخرى يضع الزملاء في وزارة الطاقة على جدول الأعمال خططاً لحل التوترات المائية وكذلك الخطط طويلة المدى لزيادة إنتاج الكهرباء.

*بناء مليون وحدة سنويا

وذكر مخبر: في موضوع الإسكان كانت الحكومة قد وعدت بتنفيذ قرار مجلس الشورى ، أي بناء مليون وحدة سكنية سنوياً، وبالفعل هنالك 2.6 مليون وحدة سكنية قيد الإنشاء، تم الانتهاء من جزء منها.

*انخفاض معدل البطالة وكبح التضخم

وقال: بالنسبة للبطالة، تم الوعد بتوفير مليون فرصة عمل، والآن وصل معدل البطالة في البلاد إلى رقم احادي، وهو 8 بالمئة في المتوسط في معظم المحافظات.

واشار إلى تركيز الرئيس الشهيد على الصحة والعلاج، وأضاف: خلال هذه الفترة تم انجاز عمل مكثف في المجال الصحي، حيث استفادت معظم القرى من المراكز الصحية وتم بناء المستشفيات في جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة.

وتابع: في ظل إدارة الرئيس الشهيد، تم كبح التضخم وخفض نمو السيولة من 60% في السنوات السابقة إلى 23%.

انتهى ** 2342