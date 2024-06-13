نائب وزير الداخلية الايراني: نتوقع توجه نحو 5 ملايين زائر عبر حدودنا إلى العراق لمراسم الاربعين

وقال مجيد مير أحمدي في تصريح له مساء الخميس أثناء زيارته التفقدية للبنية التحتية للحدود الرسمية لخسروي في مجال تقديم الخدمات للزوار: ان حكومة الشهيد رئيسي ونفسه شخصيا كان يولي اهتماما كبيرا بأربعينية الامام الحسين (ع)، وكان دائمًا ينظم اجتماعات اللجنة قبل حلول الأربعين.

واضاف: ستكون حركة الزوار من حدود خسروي على مدار الساعة، ومن أجل تلبية احتياجات الزوار وتسريع حركة المرور عبر البوابات، سيتم تنفيذ خطة "الإمام السجاد (ع)".

وقال نائب وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية: إن خطة "الإمام السجاد (ع)" للأربعين تم تنفيذها العام الماضي على حدود مهران بين إيران والعراق، ومع تنفيذ ذلك أصبحت المعلومات المسجلة لدينا متاحة للجانب العراقي وبناء عليه زادت سرعة حركة الزوار عدة مرات؛ كما سيؤدي تنفيذ هذه الخطة خلال مراسم الأربعين هذا العام على حدود خسروي إلى تسريع حركة الزوار ومنع الازدحام وضغط الحشود، وسيتمكن الزوار من عبور الحدود في فترة زمنية قصيرة.

وقال رئيس لجنة الأربعين المركزية: "تم اتخاذ إجراءات جيدة لزيادة مواقف السيارات على حدود خسروي، والتي تحتاج إلى المساعدة والدعم لتنفيذ إجراءات إضافية".

وأضاف مير أحمدي: هناك مسألة أخرى مهمة للغاية وهي إنشاء المظلات والمراوح الضخمة، والتي ينبغي تطويرها بطريقة مناسبة في منطقة خسروي الحدودية، وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومقارنة بالعام الماضي، هناك زيادة كبيرة في تسقيف المساحة المفتوحة لتهيئة بيئة مناسبة للزوار تقيهم حرارة الجو.

واشار الى اجراء محادثات مع الجانب العراقي لمنح رخص للحافلات الايرانية لنقل الزوار الى العتبات المقدسة داخل العراق الامر الذي من شانه ايجاد تحول ملحوظ في هذا المجال.

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