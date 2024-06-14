وزير الامن: الشهيد رئيسي قدّم مثالا للادارة الناجحة في الخطوة الثانية للثورة

وقال حجة الإسلام خطيب، يوم الخميس، في الملتقى الاول لاحياء ذكرى شهداء الاستخبارات في محافظة أردبيل شمال غرب ايران: إن عمليات طوفان الأقصى والوعد الصادق ذهبت بالثورة الاسلامية الى ما وراء حدود المنطقة.

وفي معرض تكريمه ذكرى آية الله الشهيد رئيسي ورفاقه، قال: لقد قدّم الشهيد رئيسي ورسخ الإدارة الإسلامية المثالية في المرحلة الثانية من الثورة (الاربعون عاما الثانية من الثورة الاسلامية)، واليوم ايضا يصر قائد ثورتنا الاسلامية على مواصلة هذا الطريق.

وأضاف حجة الإسلام خطيب: نأمل أن نشهد انتخابات حماسية في سياق ديمومة الثورة، الأمر الذي يتطلب تحقيق الوحدة والتلاحم الوطني.

وأوضح: ان مطلبنا من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية هو أن يختاروا طريقا واحدا حتى يستمر جديا مسار الخدمة الذي أسسه الشهيد آية الله رئيسي.

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