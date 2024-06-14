تسيير اول رحلة جوية مباشرة بين غروزني الروسية وطهران

وقال ماشاء الله عسكري همت في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" في موسكو يوم الخميس: من الآن فصاعدا، سيتم تسيير رحلة ذهابًا وإيابًا على طريق طهران-غروزني-طهران يوم الاثنين من كل أسبوع.

واضاف: في حال زيادة الطلب على السفر على هذا الخط، فمن الممكن تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً.

وذكر مدير مكتب شركة طيران "ماهان" في روسيا: حاليا، لدى هذه الشركة أربع رحلات مجدولة أسبوعيا على خط طهران-موسكو-طهران أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وأضاف: تقوم هذه الشركة أيضًا برحلة واحدة أيام الجمعة من كل أسبوع على خط طهران-سانت بطرسبرغ-طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرحلة الأولى لشركة "ماهان" الإيرانية هبطت في غروزني يوم الاثنين 10 يونيو.

وقال مدير مطار غروزني الدولي عاصمة جمهورية الشيشان: كنا ننتظر انطلاق هذه الرحلة الدولية منذ فترة طويلة.

وقال الوي شاخغيريف: جلبت خطوط "ماهان" الجوية ممثلين عن 15 وكالة سياحة إيرانية إلى غروزني في أول رحلة على هذا الخط، وفي رحلة العودة نقلت ممثلين عن شركات سفر من جمهورية الشيشان إلى طهران.

وبحسب هذا التقرير، زادت في عام 2023، حركة السفر في مطار غروزني الدولي بنسبة 29.3% مقارنة بالعام السابق له ووصلت إلى مليون شخص لأول مرة.

تقع مدينة غروزني عاصمة جمهورية "الشيشان" جنوب غرب روسيا الى الشمال من جبال القوقاز.

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