نائب وزير الجهاد الزراعي: انتاج البلاد من القمح سيتجاوز 15 مليون طن

وقال برومندي، في حفل افتتاح معرض الزهور الـ18 في مدينة محلات بالمحافظة المركزية وسط ایران مساء الخميس: في بداية الحكومة الـ13، استوردنا 8 ملايين طن من القمح، وهذا العام، وهو العام الثالث من حكومة الرئيس الشهيد، سنكون قادرين على الاستغناء عن استيراد القمح.

واوضح بأن المساحة المزروعة بالقمح لم تزدد، وتابع: بمنهج تخصصي تمكنا من زيادة الإنتاج لكل وحدة مساحة، وهذا النجاح يعود لجهود 2000 باحث ومتخصص في مجال البحث والعمل على تحسين البذور.

واعتبر برومندي نجاح القطاع الزراعي بانه يعود للتلاحم والتآزر بين الحكومة والشعب وقال: إن منهجنا في موضوع الأمن الغذائي علمي وتخصصي.

وقال نائب وزير الجهاد الزراعي: اليوم، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات الزراعية، دخل أيضاً إلى خزينة البلاد 6 مليارات دولار من تصدير المنتجات الزراعية.

وأشار إلى اللقاء مع محافظ المحافظة المركزية وممثل اهالي مدينة محلات بمجلس الشورى الاسلامي الـ12 ورئيس اتحاد العاملين في قطاع الزهور والنباتات بالبلاد، وقال: في هذا اللقاء تم اتخاذ قرارات جيدة لحل مشاكل مزارعي الزهور، ستتم متابعتها على المستوى الوطني والإقاليمي، وينبغي توفير البنية التحتية لتصدير الزهور وإزالة القواعد المعيقة.

*كمية الزهور المصدرة غير مقبولة

كما قال رئيس اتحاد العاملين في قطاع الزهور والنباتات في البلاد في هذا الحفل، في إشارة إلى تصدير البلاد من الزهور بقيمة 162 مليون دولار العام الماضي: إن هذه الكمية من التصدير منخفضة للغاية وغير مقبولة.

وتابع غلام علي ابراهيمي: تحتل إيران المرتبة 17 في إنتاج الزهور في العالم، لكنها تحتل المرتبة 105 في تصدير الزهور.

وقال: توجد في المحافظة المركزية 1205 هكتارات من وحدات إنتاج الزهور منها 950 هكتاراً في مدينة محلات و150 هكتاراً في مدينة خمين والباقي في مناطق أخرى من المحافظة. ولكن على الرغم من هذه القدرات، فإن البنية التحتية للتصدير من مبدأ الإنتاج إلى الوجهة ضعيفة.

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