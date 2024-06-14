باقري كني يلتقي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

واجتمع "علي باقري كني"،مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق "مسرور بارزاني "في أربيل بالعراق.

ووصل باقري كني إلى أربيل صباح اليوم وكان في استقباله وزير داخلية إقليم کردستان العراق "ريبر أحمد" والتقي في أول اجتماع له في أربيل ، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني".

یذکر انه وصل باقري إلى بغداد أمس الخمیس، على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من زیارته رئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".

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