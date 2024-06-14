سرايا القدس تقصف مقرا تابعا للاحتلال في محور "نتساريم" وسط القطاع

وقالت سرايا القدس في بيانات متتالية أنها استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة وسط رفح بقنابل برق المقذوفة المضادة للأفراد.

وكانت سرايا القدس قصفت أمس الخميس "أسدود" و"عسقلان" و"مفلسيم" و"نيرعام" و"سيديروت" و"مدنا في العمق الصهيوني والمغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

كما أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، قصفنا تجمعات تابعة للاحتلال في محيط موقع "كرم أبو سالم" وموقع "صوفا العسكري" شرق مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون الثقيلة.

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