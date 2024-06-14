إيران ستستضیف اجتماع اليونسكو للتراث غير المادي عام 2025

وانعقد اجتماع الفئة الثانية للمراكز الإقليمية والدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو أمس الخمیس في مقر اليونسكو في باريس بفرنسا.

وأعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن تقديرهم للإجراءات التي قام بها مركز التراث غير المادي في طهران في مواجهة تغير المناخ في المنطقة وبناء القدرات الفعالة في هذا المجال.

واختیرت إيران لاستضافة اجتماع المراكز الدولية للبحوث لصون التراث الثقافي غير المادي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في عام 2025.

ووافقت أمانة اتفاقية 2003 على اختيار إيران لاستضافة مراكز الفئة الثانية لحماية التراث غير المادي القائمة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الخليج الفارسي.

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