تفاصيل جديدة لهجوم الشرطة الفرنسية على مقر زمرة المنافقين

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، إن المبنى الذي تعرض لهجوم من قبل الشرطة الفرنسية يوم الأربعاء يتضمن مقرّ لإدارة معلومات زمرة المنافقين وقسم للتجسس الهاتفي وأحد استديوهات التلفزيون التابعة لهذه الزمرة.

وأضاف: خلال هذا الهجوم وتفتيش الشرطة الكامل لهذا المقر، تم كشف و ضبط معدات فنية مثل أجهزة ترمنيشن ووثائق أرشيفية مهمة، وهذه الوثائق الأرشيفية المكتشفة لها علاقة بتجسس المنافقين من إيران.

وتابع هذا المصدر المطلع: وبناء على المعلومات المتوفرة، قامت الشرطة الفرنسية بحجز وإزالة جميع الوثائق والأنظمة الموجودة في هذا المقر.

وأضاف: كما تم في هذا الهجوم إلقاءؤ القبض على 3 أفراد من هذه المجموعة و كشف و ضبط بعض الأسلحة.

وأشار المصدر إلى الجلسة الأخيرة لمحاكمة زمرة المنافقين يوم الثلاثاء، قائلاً: النقطة المهمة هي أن ممثل النيابة العامة في هذه الجلسة كشف دور تلفزيون جماعة المنافقين في تحريض وتشجيع جمهورها لتنفيذ أعمال إرهابية وعنيفة ضد الشعب الإيراني.

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