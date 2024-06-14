إيران تزيح الستار عن طائرة الرش الزراعية بدون طيار

ومن ميزات هذه الطائرة الزراعية الجديدة بدون طيار هي تقليل استهلاك البطارية والتصميم الخاص للأجنحة، واستخدام الألواح الشمسية لتحسين أداء الرش لجناح الطائر، و إمكانية تتبع الطائر والسيطرة عليه عن بعد بالذكاء الاصطناعي.
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طهران/ 14 حزيران/ يونيو/ ارنا- أزاح وزير الجهاد الزراعي الإيراني "محمد علي نيكبخت"، اليوم الجمعة، الستار عن طائرة الرش الزراعية "كابتن بي" بدون طيار من إنتاج شركة معرفية في معرض "آباديران" بطهران.
ومن ميزات هذه الطائرة الزراعية الجديدة بدون طيار هي تقليل استهلاك البطارية والتصميم الخاص للأجنحة، واستخدام الألواح الشمسية لتحسين أداء الرش لجناح الطائر، و إمكانية تتبع الطائر والسيطرة عليه عن بعد بالذكاء الاصطناعي.
انتهى**3269
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