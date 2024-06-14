إيران تزيح الستار عن طائرة الرش الزراعية بدون طيار

ومن ميزات هذه الطائرة الزراعية الجديدة بدون طيار هي تقليل استهلاك البطارية والتصميم الخاص للأجنحة، واستخدام الألواح الشمسية لتحسين أداء الرش لجناح الطائر، و إمكانية تتبع الطائر والسيطرة عليه عن بعد بالذكاء الاصطناعي.

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