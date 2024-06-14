١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85509060
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باقري كني يلتقي الرئيس العراقي السابق

١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٤ م
رمز الخبر: 85509060
باقري كني يلتقي الرئيس العراقي السابق

طهران/ 14 حزيران/ يونيو/ ارنا- التقی وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري كني"، الرئيس العراقي السابق "برهم صالح" خلال زيارته إلى السليمانية في إقليم كردستان العراق.

ووصل وزير الخارجية الإيراني بالوكالة إلى مدینة السلیمانیة في إقليم كردستان العراق في اليوم الثاني من زیارته إلى العراق.

وكان في استقباله نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق "قباد طالباني".

والتقی "باقري كني"، الرئيس العراقي السابق "برهم صالح" خلال زيارته إلى هذه المدینة.

وزار "باقري كني"، قبر الرئيس العراقي الأسبق "جلال طالباني" بعد وصوله إلى السلیمانیة، وقام بوضع اكليل من الزهور على قبره وقرأ الفاتحة علی روحه.

باقري كني يلتقي الرئيس العراقي السابق

 یذکر أنه اجتمع "علي باقري كني" مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق "مسرور بارزاني " ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني" في أربيل بالعراق.

ووصل باقري إلى بغداد أمس الخمیس، على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من زیارته رئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".

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