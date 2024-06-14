١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85509107
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باقري كني يجتمع مع رؤساء الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق

١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٣ م
رمز الخبر: 85509107
باقري كني يجتمع مع رؤساء الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق

طهران/ 14 حزيران/ يونيو/ ارنا-اجتمع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري كني"،مع رؤساء الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق، في اليوم الثاني من زیارته إلى العراق.

والتقی "باقري كني"، رؤساء الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق ،خلال زيارته إلى مدینة السلیمانیة في اليوم الثاني من زیارته إلى العراق.

کما التقی "باقري كني"، الرئيس العراقي السابق "برهم صالح" خلال زيارته إلى هذه المدینة.

 یذکر أنه اجتمع "علي باقري كني" مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق "مسرور بارزاني " ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني" في أربيل بالعراق.

ووصل باقري إلى بغداد أمس الخمیس، على رأس وفد، والتقى في اليوم الأول من زیارته رئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد "عبد اللطيف رشيد" ووزير خارجية العراق "فؤاد حسين" ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان".

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