نائب رئيس الوزراء الروسي: التبادل التجاري مع ايران ارتفع بنسبة 48 بالمائة خلال 3 أشهر

جاء ذلك خلال لقاء الكسندر نوفاك الذي تولى خلال السنوات الثلاث الماضية رئاسة الجانب الروسي في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع ايران، مع وزير النفط الايراني في موسكو والذي يتولى رئاسة الجانب الايراني في هذه اللجنة.

وصرح: بناء على نتائج الاشهر الثلاثة الاولى لعام 2024، ارتفعت الصادرات الروسية الى ايران بنسبة 77 بالمائة، فيما ارتفعت الصادرات الايرانية الى روسيا 13 بالمائة.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار نوفاك الى تدشين خط رحلات جوية مباشرة بين طهران وغروزني من قبل شركة "ماهان اير" الايرانية، بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2024، واعرب عن ثقته بأن هذا الامر سيكون حافزا لزيادة تدفق السياح المتبادل بين ايران ومناطق شمال القوقاز.

وخلال اللقاء، قدم نوفاك الرئيس الجديد للجانب الروسي في اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وروسيا، وهو سيرغي تسيفيليف وزير الطاقة الروسي، وفي ذات الوقت أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي استعداده للمشاركة شخصيا وتقديم اي مساعدة في جميع الامور المرتبطة بتنمية العلاقات بين روسيا وايران.

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