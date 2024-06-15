شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية في غزة، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن في قصف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن شهيدا ارتقى إثر قصف لطيران الاحتلال على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 مواطنا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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