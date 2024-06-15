إيران تحصد 6 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للتجديف بتايلاند

وتقام بطولة التجديف للشباب تحت 23 عاما في المياه الهادئة من 14 الى 16 حزيران/ يونيو في باتايا بتايلاند.

ويشارك في هذه المسابقات المنتخب الإيراني الذي يضم 18 رياضيا و4 مدربين عن فئتي السيدات والرجال في التجديف والتجديف بالكاياك.

وعن فئة قوارب الكاياك للسيدات تحت 23 عاما تشارك كل من إلناز شفيعيان وتانيا كاركربور ، وعن فئة قوارب الكاياك الشبابية للسيدات تشارك كل من ارشین رضانجاد و ترنم اکبرزاده.

واما عن فئة التجديف تتابع للسيدات تحت 23 سنة ، تشارك كل من هدية خيرابادي وزهرا مطهر وهستي نصيري، بينما ثناء زارع تشارك عن فئة التجديف تتابع للسيدات الشابات.

كما يشارك اللاعبون الايرانيون عباس حسيني ،يزدان زراعت كار و امير رضا برزكر عن فئة قوارب الكاياك للرجال تحت 23 عاما، وايضا محراب اسايش خورشيد، ابو الفضل جنتي وامير رضا اولاديان عن فئة قوارب الكاياك الشبابية للرجال.

واما عن فئة التجديف تتابع للرجال تحت 23 سنة، يشارك كل من شايان حسيني ومحمد عباسي،بينما بارسا علیان و هورام قاسمي يشاركان عن فئة التجديف تتابع للرجال الشباب.

ويرافق المنتخب الايراني رعنا بهلولي (مدربة قوارب الكاياك للسيدات)، نادية تالانك (مدربة قوارب التجديف تتابع للسيدات)، رضا رئيسي (مدرب قوارب الكاياك للرجال) وشاهو ناصري (مدرب قوارب التجديف تتابع للرجال).

وقد حصدت الناز شفيعيان ذهبية قوارب الكاياك فردي للسيدات تحت 23 سنة لمسافة 1000 متر، بعد ان تنافست مع متسابقات من أوزبكستان وتايلاند وكازاخستان وفيتنام وسنغافورة بزمن قدره 4:09.940 دقيقة.

وفاز محمد عباسي وشايان حسيني بالميدالية الفضية في مسابقات الكاياك زوجي للرجال تحت 23 سنة لمسافة 1000 متر ، بعد ان تنافسا مع متسابقين من أوزبكستان وتايلاند وكازاخستان وفيتنام والهند .

كما فازت أرشين رضانجاد بالميدالية الذهبية في سباق قوارب الكاياك الشبابية للسيدات لمسافة 1000 متر بزمن قدره 4:16.635 دقيقة، بعد ان تنافست مع متسابقات من أوزبكستان وكوريا وكازاخستان وفيتنام وسنغافورة.

واستمرارا للمسابقة،تنافس كل من ابو الفضل جنتي وامير رضا اولاديان في منافسات قوارب الكاياك الشبابية للرجال زوجي لمسافة 1000 متر مع متسابقين من أوزبكستان والهند وكازاخستان وقرغيزستان وتايبيه الصينية وحصلا على المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 3:31.255 دقيقة

وسجل شايان حسيني الميدالية الخامسة للمنتخب الايراني بعد ان تنافس مع متاسبقين من أوزبكستان وتايلاند وكازاخستان وميانمار وفيتنام عن فئة التجديف تتابع للرجال تحت 23 سنة وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 4:04.396 دقيقة.

وتنافس محراب أسايش خورشيد مع متسابقين من تايبيه الصينية وأوزبكستان وكازاخستان وكوريا وسنغافورة في نهائي قوارب الكاياك الشبابية للرجال لمسافة 1000 متر، وحصل على المركز الثالث و الميدالية البرونزية بزمن قدره 3:46.302 دقيقة.

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